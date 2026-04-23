Il Maradona risponde presente: con la Cremonese il terzo sold-out di fila

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Non c’è più lo scudetto in palio, ma l’amore tra il Napoli e la sua gente resta intatto. Anche contro la Cremonese il Maradona verso il tutto esaurito

Non c’è più lo scudetto in palio, ma l’amore tra il Napoli e la sua gente resta intatto. Anche contro la Cremonese il Maradona si prepara a spingere gli azzurri, con un altro possibile tutto esaurito dopo Milan e Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, “oltre 40mila tifosi hanno già assicurato la loro presenza”, con lo stadio ormai quasi completamente pieno. Curve superiori esaurite e pochi posti rimasti negli altri settori: Fuorigrotta è pronta a fare la sua parte.

I tifosi stanno con il Napoli

Non è solo una questione numerica. “Dopo la sconfitta con la Lazio, il pubblico ha applaudito nonostante una delle prove più opache della stagione”, segnale di un legame che va oltre il risultato. Un gesto che racconta appartenenza e fiducia. Ora il Napoli riparte proprio da qui, dalla spinta del suo stadio. L’obiettivo è chiaro: blindare la Champions e chiudere al meglio la stagione. E il Maradona, ancora una volta, sarà un alleato fondamentale.