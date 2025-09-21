L'altro Napoli che scalpita: per Il Mattino Conte può fare un turnover più massiccio

Dopo le tre gare di campionato e le prime fatiche in Champions League, Antonio Conte è pronto a qualche cambio per il Pisa, gara in programma lunedì sera al Maradona che chiuderà la quarta giornata di Serie A. Come scritto tra le colonne dell’edizione odierna de Il Mattino, il tecnico salentino non ha in mente un vero e proprio turnover, bensì una serie di rotazioni per garantire freschezza alla luce anche dell’avversario che ha di fronte. E tra quelli che più scalpitano dietro le quinte, scrive il quotidiano, c’è David Neres, assente nelle prime partite di campionato a causa di un problema fisico, ma tornato a calciare i campi prima al Franchi e poi all’Etihad.

Conte dopo le difficoltà avute nello sbloccare la partita contro il Cagliari, starebbe pensando proprio al brasiliano per scardinare la retroguardia di Gilardino, sfruttando la sua imprevedibilità e le sue sgassate. Neres non è però l’unico che spera di mettere minuti nelle gambe. Un altro potrebbe essere Miguel Gutierrez, perfettamente recuperato dall’infortunio. A centrocampo vogliono guadagnarsi posto anche Gilmour e Elmas, mentre davanti c’è sempre Noa Lang, finora quasi mai utilizzato da Conte.