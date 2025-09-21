L'AIA punisce l'arbitro di Verona-Juventus! Gazzetta: "Andrà in Serie B per un po'..."

L'AIA punisce l'arbitro di Verona-Juventus! Gazzetta: "Andrà in Serie B per un po'..."TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:15Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

Antonio Rapuano, il direttore di gara di Hellas Verona-Juventus di ieri sera, sarà punito dall'AIA per i tanti errori commessi nella partita del Bentegodi. A sostenerlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Quattro giornate, toni già alti ed errori che come sempre meritano sottolineature o anche provvedimenti. Antonio Rapuano, direttore di gara in Verona-Juventus, vivrä diverse delle prossime giornate in Serie B, probabilmente.

La sua direzione ha mostrato lacune, soprattutto in una occasione, quella della sbracciata di Orban a Gatti. I vertici dell'Aia non hanno apprezzato, voti bassi: ripartire dalla B potrebbe essere una conseguenza", si legge oggi sulla Rosea.