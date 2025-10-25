Conte fa fuori Beukema? Ma c'è un problema: con due mancini servirà adattarsi
David Neres falso nove, e non Lorenzo Lucca, non dovrebbe essere l'unica novità di formazione per il Napoli questa sera contro l'Inter. Dei nuovi acquisti rischia di restare fuori anche Beukema e Conte sta pensando di affidarsi alla coppia Buongiorno e Juan Jesus, conferma quest'oggi il quotidiano Repubblica sottolinea però una difficoltà ulteriore:
"sono entrambi mancini e quindi a turno dovranno adattarsi sul centro-destra. Nessun dubbio, invece, in porta. Giocherà Vanja Milinkovic-Savic e non Meret che si è infortunato proprio nel corso della rifinitura. Il friulano ha messo male il piede a terra procurandosi, come evidenziato dagli esami effettuati presso il Pineta Grande Hospital, una frattura del secondo metatarso del piede destro. Resterà fuori dalle 6 alle 8 settimane".
