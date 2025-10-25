Conte dà respiro ai giocatori, novità prima dell'Inter: annullato il ritiro pre-partita

Non solo il patto con la Vecchia guardia come mossa contro la crisi dopo le ultime due sconfitte. Verso la partita contro l'Inter, Antonio Conte si avvicina proponendo una novità, come racconta quest'oggi Repubblica: è stato infatti cancellato in extremis pure il ritiro prima della sfida. Un modo, secondo il quotidiano "per dare ai giocatori un po’ di respiro dopo il tour de force dei giorni scorsi.

Ora tocca alla squadra dare con l’Inter un forte segnale di reazione. Al Maradona è atteso tra i 55 mila anche Aurelio De Laurentiis, di ritorno dagli States. Il presidente è più che mai al fianco del suo allenatore - eccellenti i rapporti tra i due, che hanno contatti quotidiani e condividono in toto il progetto tecnico - e dopo la disfatta con il Psv ha invitato tutti alla calma. Il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare e l’unità è l’arma in più per uscire dal tunnel".