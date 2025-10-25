Infortunio Rrahmani, arrivano buone notizie: ecco quando può rientrare

L'elenco degli indisponibili s'è allungato ieri per Antonio Conte. Out anche Meret, oltre al mancato recupero di Hojlund, ma presto oltre al danese un altro azzurro potrebbe lasciare virtualmente l'infermeria. Si tratta di Amir Rrahmani per il quale sta per spuntare un raggio di sole. Anche il difensore resta out con l'Inter per sicurezza, ma l'infortunio è quasi smaltito.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il suo problema ai flessori è stato completamente superato è già contro il Lecce il centrale kosovaro tornerà a disposizione. Per tamponare alla crisi difensiva, serviva il pilastro dei due scudetti, sottolinea il quotidiano sportivo, in merito alle difficoltà difensive del Napoli proprio arrivate appena è mancato il kosovaro.