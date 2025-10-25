Napoli-Inter a ruoli invertiti, Cds: "Inzaghi crollò, ora Scudetto e KDB e pressione su Conte"

vedi letture

Anche se quando c'è la Champions Antonio Conte non parla e quindi non c'è nessun caso, non può non avere un significato politico, scrive il Corriere dello Sport sottolineando che è lo specchio del clima che si respira dalle parti del Vesuvio. Stride il mutismo di Napoli se paragonato alla leggerezza che trasmette casa Inter con la conferenza di Chivu di ieri è stata in cui ha spiegato anche la scelta di concedere un giorno di riposo.

Il quotidiano scrive che un anno dopo "è come se il destino si fosse divertito a invertire le parti.". Conte la impostò sul dare fastidio e non avere molto da pedere ed "il mondo Inter e soprattutto Simone Inzaghi rimasero schiacciati da quella guerra di nervi. E finirono per crollare. In Italia e in Europa. Quell’Inter sprecò più match point nel corso della stagione. Uno anche a Napoli nella partita di ritorno".

Ora la pressione sembra tutta sulle spalle del Napoli: "Sono loro i campioni d’Italia. Sono loro, nonostante gli sforzi dialettici di Conte, a essere considerati i favoriti del campionato e ad aver condotto una campagna acquisti che è stata salutata con più rulli di tamburi. In fin dei conti è stato lo stesso allenatore, l’altra sera, a certificare la sconfitta sul piano comunicativo. Ha ammesso che il concetto del grande mercato e del Napoli favorito è passato, magari anche perché alimentato ad arte (questo è il suo pensiero). Va da sé che quando vinci lo scudetto, compri De Bruyne, e poi porti a casa Hojlund per sostituire Lukaku infortunato, oltre a tanti altri acquisti, è fisiologico dover sopportare il peso del primo della classe. Ovviamente questo significa che non hai più nulla della spensieratezza dell’underdog. I ruoli si sono invertiti".