Oriali, giorni di lavoro speciale: ha dovuto spegnere alcuni malumori

Il Napoli s’è avvicinato alla sfida con l’Inter con una novità. Conte ha sorpreso tutti, si è reso conto che il tour de force avrebbe consentito ad un ritiro dopo l’altro ed ha cancellato quello di sera, previsto a Pozzuoli. Lo conferma quest’oggi Il Mattino raccontando anche dell’aspetto psicologico verso la sfida ai nerazzurri:

meglio dunque una serata in famiglia e la squadra si ritroverà per la colazione e una leggera rifinitura in palestra. Focus anche sulle parole di Oriali: per lui - si legge - una vigilia speciale ma anche giorni di lavoro speciale perchè è toccato anche a lui spegnere i malumori di Lang e di tutti gli altri. In questi giorni bisogna stare molto attenti alle parole da utilizzare, scrive il quotidiano partenopeo.

