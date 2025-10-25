Oriali, giorni di lavoro speciale: ha dovuto spegnere alcuni malumori
Il Napoli s’è avvicinato alla sfida con l’Inter con una novità. Conte ha sorpreso tutti, si è reso conto che il tour de force avrebbe consentito ad un ritiro dopo l’altro ed ha cancellato quello di sera, previsto a Pozzuoli. Lo conferma quest’oggi Il Mattino raccontando anche dell’aspetto psicologico verso la sfida ai nerazzurri:
meglio dunque una serata in famiglia e la squadra si ritroverà per la colazione e una leggera rifinitura in palestra. Focus anche sulle parole di Oriali: per lui - si legge - una vigilia speciale ma anche giorni di lavoro speciale perchè è toccato anche a lui spegnere i malumori di Lang e di tutti gli altri. In questi giorni bisogna stare molto attenti alle parole da utilizzare, scrive il quotidiano partenopeo.
Napoli-Inter, le probabili formazioni: Lucca verso l'esclusione, Chivu senza Thuram
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
