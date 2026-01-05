Conte ha dato una lezione a Sarri: decisiva una mossa tattica

Vince Antonio Conte, che applica la prima regola del calcio contemporaneo. Prima di giocare le partite si studiano. Così l'edizione odierna di Repubblica esalta la vittoria degli azzurri all'Olimpico: "Maurizio Sarri si fida troppo del sarrismo, la Lazio in campo fa scena muta. Il Napoli indovina la prima mossa. Elmas piomba su Cataldi appena prova a costruire. Nel ruolo opposto c’è Lobotka. Ha mezzi tecnici, velocità di pensiero, passi corti e rapidi, tutto per godere della inconsueta libertà.

Finirà tra i migliori in campo. Il Napoli è nel suo miglior momento, lo conferma la quarta vittoria di fila tra campionato e Supercoppa italiana. Splendida la condizione atletica, ha superato il disastro degli infortuni, anche la sindrome di improvvisi stop, ne erano condizionati i giocatori turbati da una preparazione troppo severa".