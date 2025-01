Conte ha già scelto la formazione contro la Juventus

Conte conferma il Napoli. Gli undici che hanno battuto l'Atalanta. La formazione tipo aspettando Buongiorno. Ne parla il Cds oggi in edicola con riferimento alle scelte di campo.

"Per quel che riguarda la formazione, l’idea è che sabato saranno confermati in blocco dal primo minuti gli undici uomini che hanno cominciato la partita contro l’Atalanta al Gewiss: Meret in porta; linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera; Anguissa, Lobotka e McTominay in mediana; tridente Politano, Lukaku e Neres. Nessun cambio a prescindere dalla convocazione di Buongiorno".