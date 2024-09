Conte ha premiato la squadra dopo Cagliari: da oggi si pensa alla Juve

vedi letture

Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

La vittoria di Cagliari e un giorno libero. Antonio Conte ha concesso ieri un po’ di meritato relax ai suoi, dopo il 4-0 contro la squadra di Nicola che ha consegnato il terzo successo consecutivo in campionato e il secondo posto in beata solitudine in classifica con 9 punti alle spalle dell’Udinese (10). Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Per ventiquattro ore, dalle 20 di domenica alle 20 di ieri (circa), dopo il pareggio dell’Inter a Monza gli azzurri sono stati anche primi, ma ora il dato saliente è un altro: hanno guadagnato una lunghezza di vantaggio sia sui campioni d’Italia sia su Torino e Juventus, la prossima avversaria di una partita molto interessante in programma sabato alle 18 all’Allianz".