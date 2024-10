Conte ha rivitalizzato la vecchia guardia: in 4 sono tornati a essere pilastri

Chi lo avrebbe immaginato che dopo lo 0-3 di Verona alla prima giornata di campionato, il Napoli di Antonio Conte partisse così a razzo. La formazione partenopea infatti guida la classifica al termine di una primissima parte di stagione davvero positiva. Probabilmente fa molto il fatto di non avere le competizioni europee ma va dato merito al tecnico azzurro di aver lavorato molto bene.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato la squadra e i giocatori cardine per il mister salentino. Il primo è il capitano Giovanni Di Lorenzo, instancabile e sempre in campo anche in questa stagione. Il secondo Stanislav Lobotka, anche lui instancabile e protagonista assoluto in mezzo al campo. Sempre nella zona nevralgica del terreno di gioco c'è Andre Zambo Anguissa, tornato a giocare sui livelli di due anni fa. Infine Khvicha Kvaratskhelia che giocando più vicino a Lukaku o comunque alla punta è più letale.