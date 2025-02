Conte, i quotidiani d'accordo: "Cambi telefonati ma non per colpa sua"

vedi letture

Voto 6 per Antonio Conte sui quotidiani. Sufficienza piena per l'allenatore del Napoli dopo il pari dell'Olimpico contro la Roma.

Voto 6 per il Corriere dello Sport: "La striscia di vittorie s’interrompe a 7, ma fino al 92’ era a +5 sull’Inter. Il Napoli pressa alto e bene, ma riscopre l’imprecisione al tiro (12, 2 nello specchio) e paga l’unica vera ingenuità difensiva. Il problema? Ha pochi cambi. Chiude 5-3-2".

Voto 6 per La Gazzetta dello Sport: "Fa quello che può con i suoi soldati. Ma i cambi sono telefonati e non per colpa sua. Sfiora l'ottava vittoria di fila, sarebbe stato uno strappo vero".

Voto 6.5 per Tuttonapoli: "Il primo tempo dei suoi e’ buono, un peccato il gol nel finale. Cambi troppo conservativi".