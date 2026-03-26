Grande attesa per un posto al Maradona per Napoli-Milan: domani alle 12 parte la vendita libera

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Dalle ore 12, domani, tutti al pc sperando di prenotare un posto al Maradona, ma consapevoli che sarà difficile

Cinquantamila e più spettatori: tutti al Maradona per la sfida in programma il giorno di Pasquetta contro il Milan. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla della grande attesa che c'è per la sfida al Diavolo: È partita ieri alle 12 la terza fase di vendita riservata ai soli titolari di Fidelity Card SSC Napoli Membership sottoscritta entro questo lunedì. Domani toccherà alla vendita libera, dunque a tutti i tifosi che non sono abbonati e che non avevano sottoscritto la Fidelity Card.

Dalle ore 12, domani, tutti al pc sperando di prenotare un posto al Maradona, ma consapevoli che sarà difficile - si prevedono lunghe code virtuali sul web - perché la maggior parte dei biglietti sono già andati esauriti e dunque ne resteranno pochi per un sold out annunciato già alla vigilia della prevendita. C’è voglia di vivere dal vivo la sfida ai rossoneri di Allegri in programma il 6 aprile alle 20.45".