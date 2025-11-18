Conte, incontro con ADL? La rivelazione della Gazzetta

vedi letture

Conte ieri è tornato al suo posto. A Castel Volturno. Ha diretto l'allenamento pomeridiano, quello della ripresa. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione con un retroscena: "I contatti con il presidente Aurelio De Laurentiis e il ds Giovanni Manna sono stati costante nella scorsa settimana. Nessun incontro, non serviva. Anche perché la società è col suo allenatore. Che però adesso deve trovare la chiave per far ripartire il suo Napoli", si legge.

Il quotidiano poi ha aggiunto: "Chi si aspettava un lunedì particolare, magari con colloqui personali con i pochi presenti o comunque una "mini relazione" dopo i giorni di assenza, sarà rimasto deluso. E forse la notizia è proprio questa, nella normalità di una giornata lavorativa in una condizione e in un periodo che di normale ha poco. Conte è arrivato intorno alle 12.30 a Castel Volturno. Ha pranzato con il suo staff e poi ha atteso che la squadra fosse pronta per l'allenamento. Nessun confronto, anche perché all'appello mancavano tutti i nazionali e quindi sarebbe stato inutile fare un discorso per riallacciare quel filo spezzato a Bologna. Antonio aspetterà il rientro di tutti".