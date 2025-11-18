Riecco Conte, CorSera: "Ma non arretrerà sui metodi di lavoro"

vedi letture

"Conte non arretra sui metodi di lavoro, anzi". Lo si legge sul Corriere della Sera oggi in edicola con riferimento al ritorno al lavoro dell'allenatore del Napoli dopo il ko di Bologna e dopo la pausa che si era preso la scorsa settimana. Il quotidiano aggiunge: "Il sacrificio soprattutto nell’atteggiamento, rappresenta la carta vincente del suo mazzo, quello che in carriera gli ha permesso l’all-in.

Si rende conto, però, che gli infortuni sono tanti — ruoli cruciali, Anguissa è una mazzata — e che qualche acquisto dell’estate scorsa ha disatteso le aspettative. C’è il mercato di gennaio per questo, e il Napoli è già attivo. Ma l’inversione di rotta è necessaria adesso: Antonio ieri ha (ri)indossato l’elmetto, ha tirato il fiato (i giorni lontano gli hanno restituito energia) ed è tornato a impartire i suoi comandamenti. Si lavora senza sconti. Serietà e concretezza: ultimo tentativo per frenare la deriva".