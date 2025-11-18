Novità Castel Volturno: sfratto congelato fino al 2027 in attesa del nuovo centro
"E' stato congelato fino al 2027 lo sfratto degli azzurri, in attesa che inizi l’iter per il nuovo centro sportivo". Lo scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola con riferimento al futuro della nuova casa del Napoli. Il club azzurro dunque resterà al Training Center di Castel Volturno non fino al 2026, come da accordi iniziali e recenti, ma per un altro anno ancora, dunque per altre due stagioni, tempo necessario al club per la costruzione della nuova casa del Napoli.
L'ultimo capitolo era stata la foto anche simbolica della prima pietra di De Laurentiis su X il primo settembre come annuncio di accordi vicini per terreni dove costruire la cittadella dello sport azzurra. Al momento si attendono novità in tal senso ma ora sono due gli anni di tempo per l'eventuale progetto. Il Napoli, dunque, resta a Castel Volturno fino al 2027.
