Gazzetta: "Conte, magari con questi 3 giocatori ci sarà un confronto"
Antonio Conte ieri è tornato a lavorare a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sui possibili confronti con la squadra che non ci sono stati e che magari non ci saranno neppure in futuro, salvo sorprese. Comunque il quotidiano cita tre giocatori con cui l'allenatore potrebbe avere un faccia a faccia.
“Nessun confronto, perché mancavano i nazionali e sarebbe stato inutile fare un discorso per riallacciare quel filo spezzato a Bologna. Antonio aspetterà il rientro di tutti. E poi, probabilmente, si chiuderà nello spogliatoio e proverà a trovare le parole giuste per entrare di nuovo nella testa e nel cuore dei suoi. Oggi torneranno Di Lorenzo, Politano e Buongiorno, magari con loro un primo faccia a faccia potrebbe anche esserci”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro