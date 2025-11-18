Gazzetta: "Conte, magari con questi 3 giocatori ci sarà un confronto"

Antonio Conte ieri è tornato a lavorare a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sui possibili confronti con la squadra che non ci sono stati e che magari non ci saranno neppure in futuro, salvo sorprese. Comunque il quotidiano cita tre giocatori con cui l'allenatore potrebbe avere un faccia a faccia.

“Nessun confronto, perché mancavano i nazionali e sarebbe stato inutile fare un discorso per riallacciare quel filo spezzato a Bologna. Antonio aspetterà il rientro di tutti. E poi, probabilmente, si chiuderà nello spogliatoio e proverà a trovare le parole giuste per entrare di nuovo nella testa e nel cuore dei suoi. Oggi torneranno Di Lorenzo, Politano e Buongiorno, magari con loro un primo faccia a faccia potrebbe anche esserci”.