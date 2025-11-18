Formazione Napoli, prime indiscrezioni: pronte subito due novità sabato

leri pomeriggio l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha ritrovato il suo staff e anche il ds Manna, pronto a mettersi ancor di più a disposizione dell'allenatore e della squadra in questi giorni di ripresa. La sfida di sabato con l'Atalanta (ipotesi 4-3-3 con Elmas per Anguissa e Neres nel tridente) diventa un bivio quasi cruciale, si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola con prime indiscrezioni anche sulla formazione. Senza Kdb, Anguissa, Meret e Lukaku, Conte potrebbe dunque dare spazio a Elmas a centrocampo mentre in attacco sulla sinistra pronto Neres dato che nelle ultime uscite proprio a sinistra aveva giocato Elmas.