Gilmour non recupera, può saltare anche la Champions: la data del rientro

Billy Gilmour potrebbe tornare in campo solo con la Roma il 30 novembre. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola facendo il punto sugli infortunati in casa Napoli. Se per Spinazzola il recupero già per sabato è possibile, per l'ex Brighton invece bisognerà aspettare ancora qualche giorno: "È invece più no che sì per Billy Gilmour, che spera a questo punto di potersi mettere a disposizione di Antonio Conte per la partita di Champions con il Qarabag o, con maggiori possibilità, per quella dell'Olimpico contro la Roma.

Il centrocampista scozzese sta recuperando da un fastidio muscolare. Non è un momento favorevolissimo dal punto di vista fisico per il Napoli, come si sa, e dunque non conviene neanche provare ad accelerare il recupero di un calciatore per non peggiorare la situazione con qualche ricaduta".