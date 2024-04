Conte, Italiano ma non solo: spunta un'altra ipotesi (complicata) per la panchina

Mentre il campionato è ancora in corso e il Napoli ancora in lotta per una posizione europea, i nomi si accavallano.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il toto-allenatore è scattato già da tempo. Mentre il campionato è ancora in corso e il Napoli ancora in lotta per una posizione europea, i nomi si accavallano. Da Antonio Conte a Vincenzo Italiano, ma non solo. Ma occhio anche a Francesco Calzona, che in un caso si guadagnerebbe la conferma, sottolinea il Corriere del Mezzogiorno:

"De Laurentiis sta cercando di non lasciare nulla al caso e sta sondando la disponibilità di diversi allenatori. Il sogno è Conte, ma resta Italiano il favorito. E non è escluso che se lo stesso Calzona dovesse fare bene e quindi riportare il Napoli in Champions (obiettivo difficilissimo) possa tentarlo con una proposta e riconfermarlo. Prima, però, bisognerà fare bene nelle prossime gare e conquistare tanti punti perché le altre squadre in corsa per l’Europa non stanno di certo a guardare".