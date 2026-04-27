Caso Rocchi, Vaciago: "Tutto dipenderà dal materiale che ha in mano il Pm Ascione"
Il calcio italiano resta in attesa di sviluppi sull’inchiesta della Procura di Milano, che negli ultimi giorni ha acceso il dibattito. Tra le tante reazioni, c’è anche quella del direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, che invita alla cautela.
“Parliamo chiaro: tutto dipende da ciò che ha in mano il pm Ascione”, osserva. “Per ora il resto sono chiacchiere, illazioni e discussioni da bar. Fin dove si spingerà davvero l’indagine?”. Da qui, Vaciago individua due possibili scenari.
Il primo: se emergessero intercettazioni o prove che coinvolgono dirigenti di club o della Federazione, e risultassero compromettenti, si aprirebbe un quadro molto più ampio, con conseguenze potenzialmente pesanti per l’intero sistema.
Il secondo: se invece l’inchiesta restasse confinata al solo ambito arbitrale, tra tensioni interne, rivalità e dinamiche di spogliatoio, si tratterebbe comunque di un caso serio, ma più circoscritto e con impatti limitati sui club.
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