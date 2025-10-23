Conte non cambia, Gazzetta: "Appena due cambi contro l'Inter"

Non cambia Conte, il Napoli con l'Inter potrebbe di fatto essere lo stesso visto all'opera contro il Psv con appena due novità. Quali? Meret in porta al posto di Milinkovic-Savic e Hojlund, se recuperato, in luogo di Lucca al centro dell'attacco. Questa la probabile formazione de La Gazzetta dello Sport per sabato, dunque, con il resto della squadra confermata, da Spinazzola a Gilmour, da De Bruyne a Beukema al centro della difesa.

Il quotidiano aggiunge: "Conte ha espresso se stesso, senza spargere catastrofismo, ed ha ascoltato: poi, normalmente tutti in campo, stringendo il patto che in casi del genere deve essere confermato in partita, con l'Inter, affinché non si precipiti in un tunnel dal quale diventerebbe complicato riemergere psicologicamente (e tecnicamente) e si allontanerebbe pure il sospetto di dover fronteggiare una vera crisi", si legge.