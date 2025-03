Conte non cambia modulo ma punta sulla qualità: mossa a sorpresa contro l'Inter

E' arrivato il momento del faccia a faccia Scudetto. A Fuorigrotta (sold-out da settimane e record stagionale d'incasso) è attesa l'Inter capolista e, nella conferenza stampa della vigilia, seppur senza mai nominare la parola Scudetto anche Antonio Conte - a modo suo - ha ammesso l'importanza della sfida: "Trovarci lì ci deve riempire di orgoglio ma non deve metterci pressione, come ho detto ai ragazzi perché a volte può essere positiva ed altre negativa. Per questo dico ai ragazzi: gustiamoci questo momento, questa partita, questa classifica ce la siamo meritata col lavoro. Ci aspetta una partita bellissima, un top-match", le parole del tecnico del Napoli che deve ribaltare un momento di flessione generale con tre punti nelle ultime quattro partite e per farlo sembra voler puntare anche sulla rabbia dell'ultimo ko di Como: "Loro sanno che mi sono molto arrabbiato, ma lo erano anche loro stessi perché il secondo tempo non è stato al nostro livello dopo un primo tempo in cui abbiamo dominato. L'importante è uscire sapendo di aver dato tutto e se siamo stati battuti è perché gli altri sono stati più bravi, non perché hanno avuto più cattiveria e voglia. Come accadde con l'Atalanta qui da noi, ma col Como qualcosa da recriminare ce l'abbiamo".

Qualità o fisicità per sostituire Anguissa?

E' la domanda posta ad Antonio Conte e che ha portato il tecnico ad abbozzare un sorriso visto che quello tra Gilmour e Billing è il dubbio che s'è portato dietro tutta la settimana: "Bella domanda, è tutta la settimana che me la porto dietro. Ho ancora 24 ore per decidere, ma tutte e due le cose potrebbero essere giuste, cercheremo di fare la scelta migliore vedendo i ragazzi, cercando di trovare una soluzione agli infortuni che fanno parte del percorso. Ci abbiamo lavorato e la vedrete domani", il passaggio di Conte, nascondendo le carte verso la sfida a Simone Inzaghi, ma che affronterà confermando il 3-5-2 delle ultime due gare.

Tocca a Gilmour

Nonostante non sia titolare dalla sfida d'andata ai nerazzurri, lo scozzese ex Brighton è favorito su Billing per partire dal primo minuto nella sfida Scudetto. Conte dovrebbe puntare su di lui come una sorta di secondo play, al fianco di Lobotka, alzando ancora di più McTominay e sgravandolo da compiti di palleggio. Più qualità, più geometrie, rispetto alla fisicità straripante di Billing, per migliorare anche la costruzione del suo Napoli dopo i problemi visti in questo senso a Como ed a maggiore ragione contro una squadra come l'Inter che proverà il recupero alto. Davanti Raspadori, inamovibile in questo momento, con Lukaku.