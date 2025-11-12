Conte non fa passi indietro, Repubblica: "Sulla durezza degli allenamenti non si tratta"
Antonio Conte non fa passi indietro sui suoi metodi di allenamenti, finiti in qualche modo alla ribalta per segnali di insofferenza che sono arrivati dal gruppo. A spiegarlo è l'edizione odierna di Repubblica: "Diventa però lo stesso difficile per i giocatori trovare un punto stabile di equilibrio con Conte, che invece dal successo è ossessionato.
Dopo la disfatta di Eindhoven nel Napoli c'era stato un tentativo di trovare la quadra e il tecnico leccese aveva fatto una piccola concessione alla squadra: annullando i ritiri alla vigilia delle partite pomeridiane e serali al Maradona. Ma sulla durezza degli allenamenti non si tratta, perché il metodo vincente di Antonio è e resterà lo stesso".
