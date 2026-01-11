Conte non parla alla vigilia di una partita di campionato da metà ottobre

La scelta ormai è diventata una regola. Anche alla vigilia della sfida di San Siro contro l’Inter, Antonio Conte ha deciso di non presentarsi in conferenza stampa. Come sottolinea il Corriere della Sera, il tecnico del Napoli non parla nel pre-partita da metà ottobre, fatta eccezione per gli impegni di Champions League, dove la conferenza è obbligatoria.

Il Napoli, intanto, è chiamato ad andare oltre l’emergenza. Contro l’Inter mancherà ancora David Neres, protagonista assoluto della risalita dell’ultimo mese, oltre ad altri quattro assenti. Un’assenza pesante: all’andata il brasiliano, schierato da falso nove, aveva messo in difficoltà la difesa nerazzurra. Conte non fa eccezioni neppure per un appuntamento che può rappresentare uno spartiacque della stagione. Niente parole, niente distrazioni: per lui contano solo i fatti. E nel calcio i fatti si chiamano risultati.