Conte non si fida, ecco la frase che ha detto ieri alla squadra a Castel Volturno

vedi letture

“Domani ci aspetta una partita difficilissima”, è il virgolettato riportato dal quotidiano Il Mattino è attribuito ad Antonio Conte ieri a Castel Volturno in un discorso tenuto alla squadra dopo il giorno di riposo post Champions. Il tecnico del Napoli vorrebbe la stessa adrenalina e rabbia agonistica vista con lo Sporting in Champions anche contro il Genoa, ma sa bene che il post-Europa non è da sottovalutare.

La squadra di Vieira sulla carta teoricamente è un’avversaria comoda avendo solo due punti in classifica, zero vittorie finora in campionato, ma c'è il precedente a riportare tutti con i piedi per terra. 4 mesi il Genoa fa riuscì a strappare il 2-2 al Maradona trasformando la corsa Scudetto in un finale thrilling.

