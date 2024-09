Conte non tornerà indietro: Osimhen capitolo chiuso, non farà parte del gruppo

vedi letture

In calce c’è la firma di Antonio Conte che non ha alcuna intenzione di tornare indietro.

"Le regole di Conte sono chiare: la sua storia professionale con Osimhen non è mai cominciata per la volontà dell’attaccante di andare via dal Napoli". L'edizione odierna di Repubblica scrive così del caso che riguarda l'attaccante nigeriano: "Victor è rimasto ai margini del nuovo gruppo e non ne farà parte in extremis. Il capitolo è chiuso, ma in realtà non è mai stato aperto nei primi due mesi della gestione Conte.

Osimhen è stato escluso dalla lista dei 25 per il campionato, consegnato alla Lega. Teoricamente potrebbe essere inserito in qualsiasi momento fino a gennaio (sono previste fino a due sostituzioni), ma la decisione è presa. In calce c’è la firma di Antonio Conte che non ha alcuna intenzione di tornare indietro".