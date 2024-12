Conte parla alla squadra: messaggio ai giocatori dopo il ko con la Lazio

vedi letture

"Parola d’ordine: calma. Questo il messaggio chiaro e incisivo lanciato da Antonio Conte, mirato a rassicurare non solo il suo spogliatoio, ma l'intero ambiente Napoli, dopo la doppia battuta d'arresto subita contro la Lazio": così il quotidiano Tuttosport sulla settimana che condurrà alla gara di Udine.

"Inciampi il Napoli ne ha conosciuti pochi in questo avvio di stagione: solo tre sconfitte in quindici gare, contro Atalanta, Inter e Lazio. La squadra, seconda a meno due punti dall’Atalanta capolista, si ritroverà quest’oggi a Castel Volturno e proseguirà il lavoro, con un focus particolare sul cinismo offensivo che langue in queste ultime giornate".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).