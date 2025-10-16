Conte pensa al cambio modulo col Psv con un titolare a sorpresa

vedi letture

Se col Torino si va verso la conferma dei Fab Four con Gilmour al posto di Lobotka, per l'Europa a Eindhoven, invece, il Napoli potrebbe addirittura cambiare l'abito e tornare all'antico, col 4-3-3 e le ali da uno contro uno per sfruttare di più l'ampiezza. E in questo caso, occhio alla candidatura di Noa Lang: la condizione dell'olandese sta crescendo, l'inserimento è quasi completato ma ora la verità può dirla solo il campo. Lo scrive l'edizione odiera de La Gazzetta dello Sport. Per lui tra l'altro si tratterebbe anche di una partita speciale essendo un ex.