Sorpresa in difesa? Conte pensa a una novità per la partita di Torino

TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:30Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

A Torino scenderà in campo la migliore versione del Napoli, con l'unico grande dubbio legato al centro della difesa. Se vale il ragionamento fatto per Milan e Sporting, ci sta che allora Conte possa rilanciare Marianucci - indisponibile per la Champions perché fuori lista e preservare Beukema, unico centrale di destra con una certa esperienza in attesa del recupero di Rrahmani.

In regia, senza Lobotka, toccherà a Gilmour fare gli straordinari, mentre, largo destra, Neres potrebbe dare a Politano qualche giorno in più di recupero per evitare di rischiare, dopo la lesione al gluteo. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport con le ultime di formazione in vista della partita di sabato pomeriggio all'Olimpico Grande Torino. 