Il Napoli si fida di Gilmour: bilancio positivo lo scorso anno con lui titolare

vedi letture

Il Napoli sta cambiando pelle e Gilmour, da sabato in poi, con Lobotka infortunato, non dovrà fare altro che assecondare le novità che si avvertono. Avrà accanto compagni soliti e nuovi, dovrà abituarsi alla presenza di De Bruyne con cui ha già condiviso - tra le altre - il finale di partita col Genoa, quella dello show azzurro nella ripresa. Sarà un gioco da ragazzi lasciarsi anche guidare dal talento di Kdb, dalla sua esperienza accomodante. Per Billy, anni 24, ex Brighton, pupillo di De Zerbi e del suo calcio geometrico, questo spazio all'orizzonte, questo mese in cattedra sarà fiducia nuova da convertire in prove convincenti sapendo che la stagione sarà lunga e che per lui ci sarà spazio anche in futuro e non per forza aspettando che si fermino gli altri.

In totale, con Gilmour in campo dall'inizio, tredici volte nello scorso campionato, il bilancio è assolutamente incoraggiante: otto vittorie, quattro pari, una sola sconfitta, sempre quella contro la Dea. Da aggiungere le due da titolare in Coppa Italia, vittoria col Palermo e sconfitta con la Lazio. In totale 28 presenze complessive per Gilmour come riportato dal Corriere dello Sport.