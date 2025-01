Conte premia la squadra: per la prima volta ha concesso tre giorni liberi

Antonio Conte per la prima volta ha concesso tre giorni liberi alla squadra dopo la super prestazione contro la Juve. Lo racconta l'edizione odierna di Repubblica: "La squadra fisicamente è al top e non avrà problemi a riallacciare subito la spina, quindi, nonostante la breve pausa seguita alla vittoria contro la Juve. Dal punto di vista psicologico, invece, i tre giorni di vacanza che si concludono oggi avranno un significato per il Napoli sicuramente meno banale, visto che fungeranno da spartiacque tra la prima parte - straordinaria - del campionato e il granfinale che attende ora gli azzurri.

Con la qualificazione per la Champions già in tasca, infatti, la capolista potrà adesso buttarsi a capofitto nella lotta per lo scudetto: con il doppio vantaggio di non avere nulla da perdere e di poter scendere in campo di conseguenza senza alcuna pressione, a cominciare dalla imminente trasferta di Roma" si legge.