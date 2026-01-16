Conte prepara altri cambi per il Sassuolo: le ultime di formazione

La preparazione entra nel vivo alla vigilia della sfida con il Sassuolo, che il Napoli affronterà ancora senza lo squalificato Conte in panchina. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, sono attese rotazioni nell’undici: Juan Jesus è pronto a riprendersi il posto al centro della difesa al posto di Buongiorno, mentre Spinazzola ed Elmas dovrebbero partire dall’inizio al posto di Olivera e Noa Lang.

Buone notizie da David Neres: il brasiliano si allena regolarmente ed è a disposizione, ma lo staff valuterà con attenzione il minutaggio. Il Napoli cerca risposte immediate dopo il pari col Parma.