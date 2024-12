Conte promosso dai quotidiani: "Trasforma in oro ciò che tocca"

Ancora una vittoria per il Napoli che batte di misura il Torino e resta in testa alla classifica. Promosso a pieni voti Antonio Conte, con La Gazzetta dello Sport che premia il tecnico degli azzurri con un 6,5 in pagella: "Gli altri fanno turnover, lui, complice l’assenza dalle coppe, ha una squadra definita che si muove in sincronia. No sfracelli, tanti punti". Mezzo voto in più dal Corriere dello Sport: "La decima vittoria coincide anche con una notevole crescita della fase offensiva: il Napoli ha collezionato tiri (16) e grandi occasioni (almeno 6), mostrando la solita supremazia difensiva. Ieri Milinkovic ha fatto l’eroe, ma quando comincerà a concretizzare meglio saranno guai più seri per tutti. Ha trovato l’equilibrio magico".

Voto 7 anche da Tuttosport: "Quello che tocca si trasforma in oro. Questo Napoli gioca e diverte e ha già vinto 10 partite su 14. Lo scudetto non è un sogno".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera 6,5