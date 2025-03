Conte resterà? Gazzetta: "Conterà l'ambizione, il Napoli avrà la volontà di partire in pole?"

C'è la volontà di partire in pole? E' la domanda nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport che analizza nel dettaglio il futuro di Antonio Conte, finito con un anno di ritardo nel mirino di Juventus e Milan per la prossima stagione. De Laurentiis non ha badato a spese ed ha vincolato Conte a sé per tre stagioni, garantendogli un ingaggio da primo della classe: 6 milioni netti all’anno più bonus importanti. E ha fatto di più: ha dato a Conte uno staff di 16 uomini, tra cui il fedelissimo Lele Oriali.

Il quotidiano sportivo sottolinea che non è questo il momento di parlare di futuro, ma "come in ogni attività, contano le ambizioni, le prospettive, la fiducia e la voglia di crescere ancora insieme. E Conte lo ha fatto capire chiaramente in diverse occasioni. Conta il progetto, la voglia di migliorarsi anno dopo anno. Di rendere solida la base (vedi centro sportivo e settore giovanile) per poter essere competitivi in futuro. E poi gli investimenti sul mercato, per rendere la squadra “da battaglia” su tutti i fronti. Ora, però, c’è soltanto il Milan all’orizzonte. A fine campionato si vedrà. Se la visione sarà ancora comune non ci sarà bisogno di nuove rivoluzioni. E stavolta, magari, sarà anche possibile «partire in pole»".