Gazzetta: "Un anno fa Neres sembrava un supereroe, ora è in difficoltà"
La Gazzetta dello Sport oggi in edicola mette in evidenza un limite ormai evidente: il Napoli non può affidarsi costantemente alle incursioni di Scott McTominay o Frank Anguissa per mascherare le proprie difficoltà offensive. Il quotidiano sottolinea come i problemi in attacco, riemersi con forza nelle ultime gare, coinvolgano anche David Neres, chiamato a dare molto di più sulla fascia rispetto a quanto mostrato finora.
"Un anno fa, quando il Napoli perse Kvara per un infortunio, dalla panchina uscì un David Neres formato supereroe. Una specie di nuovo "Flash" che palla al piede saltava tutti come birilli e creava superiorità numerica in fascia e sulla trequarti, portando assist e gol. Ora David è in difficoltà, inutile nascondersi. Come lo sono Di Lorenzo e Politano sull'altra fascia".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Bologna
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro