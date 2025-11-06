Gazzetta: "Un anno fa Neres sembrava un supereroe, ora è in difficoltà"

La Gazzetta dello Sport mette in evidenza un limite ormai evidente

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola mette in evidenza un limite ormai evidente: il Napoli non può affidarsi costantemente alle incursioni di Scott McTominay o Frank Anguissa per mascherare le proprie difficoltà offensive. Il quotidiano sottolinea come i problemi in attacco, riemersi con forza nelle ultime gare, coinvolgano anche David Neres, chiamato a dare molto di più sulla fascia rispetto a quanto mostrato finora.

"Un anno fa, quando il Napoli perse Kvara per un infortunio, dalla panchina uscì un David Neres formato supereroe. Una specie di nuovo "Flash" che palla al piede saltava tutti come birilli e creava superiorità numerica in fascia e sulla trequarti, portando assist e gol. Ora David è in difficoltà, inutile nascondersi. Come lo sono Di Lorenzo e Politano sull'altra fascia".