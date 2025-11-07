Infortuni Gilmour e Spinazzola: la notizia in vista di Bologna-Napoli

TuttoNapoli.net
venerdì 7 novembre 2025
di Fabio Tarantino

Il Napoli è tornato in campo ieri al centro sportivo di Castel Volturno, dopo la giornata di riposo concessa da Conte alla squadra in coda alla partita di martedì in Champions contro l’Eintracht. Ancora da valutare le condizioni di Spinazzola e Gilmour, fuori in Champions per i fastidi agli adduttori accusati durante e dopo la partita con il Como. I due dunque restano ancora in dubbio per la partita di domenica pomeriggio. Rispetto a martedì, invece, tornerà a disposizione Lucca, squalificato in coppa.  Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.