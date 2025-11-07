Retroscena Anguissa: ha ricevuto offerte choc in Europa e in Arabia. La sua reazione

Il Napoli lavora da tempo al rinnovo di contratto di Anguissa. Parti ancora al lavoro per l'accordo definitivo, come si legge sul Cds oggi in edicola che svela anche di alcune offerte ricevute dal giocatore nei giorni scorsi.

"Il Napoli conosce l’importanza di Anguissa e soprattutto il suo valore, ma non è l’unico: negli ultimi anni Frank ha ricevuto offerte prestigiose sotto tutti i punti di vista da top club europei e anche arabi - pronti a garantirgli da tempo ponti d’oro per averlo - eppure ha sempre dato e continua a dare priorità al Napoli. Sì, per il momento aspetta l’evoluzione della trattativa e valuta ogni aspetto con i suoi agenti e con il ds Manna, travolto dall’amore di un popolo che lo adora letteralmente, ma ovviamente l’attesa non potrà essere infinita", si legge.