Carratelli esalta Milinkovic-Savic: "Monumento e profeta che gode nell'intimo. Che portiere..."

Elogio a Vanja Milinkovic-Savic da parte di Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo, che sul Cds di oggi parla così del nuovo portiere del Napoli: "Nato sotto il segno dei pesci (più giusto e libero se vuoi, da Antonello Venditti), segno d’Acqua governato da Giove e Nettuno, Vanja dovrebbe essere un sognatore, un romantico, un empatico.

Si stenta a crederlo. Vanja Milinkovic-Savic è un monumento, il monumento di se stesso. Sta come torre ferma che non crolla (sarebbe piaciuto a Dante). Non è un portiere spettacolare. Troppo smisurato, non è giaguaro, neanche kamikaze e nemmeno gatto volante, pantera e ragno nero. È un portiere severo, austero, solenne, inflessibile. Non festeggia clamorosamente. Gode nell’intimo. Con quella barba, nero di Serbia, incute rispetto. È un profeta, un monaco eremita, un rabbino ebreo, un imam musulmano".