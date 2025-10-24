Conte riflette: possibile una novità al centro della difesa

Il quotidiano Repubblica parla di formazione e delle possibili scelte di Conte per la partita di domani contro l'Inter: "Gli azzurri subiscono gol (ben 16) da 8 partite consecutive e l'obiettivo è provare ad invertire la tendenza. Non ci sarà Amir Rrahmani che non ha ancora smaltito l'infortunio muscolare. Il leader del reparto arretrato proverà ad esserci con il Lecce nel turno infrasettimanale, quindi è da scegliere la coppia centrale.

Beukema e Buongiorno sono reduci da una prova insufficiente in Olanda, quindi Conte dovrà valutare se dare fiducia nuovamente a loro due oppure se puntare sull'esperienza di Juan Jesus che non tradisce mai nei momenti delicati. L'altro ballottaggio riguarda il portiere: Meret potrebbe avere una chance dall'inizio al posto di Milinkovic-Savic. Dubbi da sciogliere tra qualche ora".