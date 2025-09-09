Conte ritrova il Napoli: oggi altri quattro rientri, poi attesa per italiani e scozzesi
TuttoNapoli.net
Inizia nuovamente a riempirsi il Training Center di Castel Volturno dopo la pausa per le nazionali. Erano stati quattordici i giocatori del Napoli impegnati con le rispettive squadre. Ieri s’è rivisto Elmas dopo gli impegni con la Macedonia del Nord, mentre oggi sarà il giorno di De Bruyne, Lobotka, Lang e Hojlund. Ieri impegnato ad Atene con la Danimarca nella gara di qualificazione mondiale contro la Grecia e oggi pronto per il Napoli.
Atteso anche Olivera, squalificato e liberato dall’Uruguay. Da valutare i piani di rientro di italiani e scozzesi. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Rosa dunque sempre di più al completo per preparare la trasferta di sabato sera al Franchi contro la Fiorentina.
Copertina "Mica è venuto gratis...", quella frase di Conte un messaggio anche ai centravanti di Pierpaolo Matrone
