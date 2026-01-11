Conte sceglie la linea del silenzio: ecco perché non ha tenuto la conferenza

Niente conferenza stampa anche alla vigilia di Inter-Napoli. Antonio Conte ha scelto ancora una volta la linea del silenzio, una consuetudine che si ripete quando il calendario costringe la squadra a scendere in campo più volte nella stessa settimana. Ma, come spiega l’edizione odierna di Repubblica, dietro questa decisione c’è molto più del semplice affollamento di impegni.

Secondo il quotidiano, il tecnico azzurro ha optato per una pretattica “vecchio stile”. Il Training Center di Castel Volturno è stato blindato, con la consegna del massimo riserbo estesa a tutto lo staff. Non è stato nemmeno ufficializzato l’elenco dei convocati, a conferma della volontà di non concedere alcun indizio all’Inter. Una scelta che rientra nella filosofia di Conte, convinto che le grandi partite si preparino anche lontano dai riflettori. A parlare, ancora una volta, dovrà essere soltanto il campo.