Conte sorride: c'è una buona notizia in vista della Juventus

vedi letture

C’è una buona notizia per Antonio Conte in vista della gara contro la Juventus in programma sabato al Maradona. Come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Alessandro Buongiorno è pronto al rientro. Sabato potrebbe tornare tra i convocati e magari accomodarsi in panchina, con Juan Jesus però ancora titolare. Le condizioni del centrale verranno monitorate giorno dopo giorno. Di sicuro l’ex centrale il Torino è pronto a tornare dopo l’assenza per un mese. Buongiorno ha saltato cinque partite in cui il Napoli ha ottenuto cinque vittorie.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).