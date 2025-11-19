Retroscena CdM - Dopo batosta col PSV Conte aveva lanciato appello a due leader dello spogliatoio
Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, già dopo la pesante sconfitta di Eindhoven Antonio Conte avrebbe lanciato un messaggio chiaro ai senatori del Napoli. Un appello diretto ai leader dello spogliatoio, in particolare a Di Lorenzo e Anguissa (quest’ultimo fermo per infortunio almeno fino a metà gennaio).
In un momento così delicato della sua avventura al Napoli, Conte si aspetta proprio dai giocatori di maggior esperienza la spinta necessaria per ricompattare la squadra e ritrovare solidità. Non è un caso che dopo il ko con il Bologna il tecnico abbia pronunciato una delle frasi più dure della sua gestione: “Non siamo squadra”. Ed è proprio alla vecchia guardia che ora chiede di ricucire il tessuto del gruppo, di accelerare il processo di crescita e favorire anche il graduale inserimento dei nuovi arrivati.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
