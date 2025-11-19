Obiettivi stagionali, Il Mattino: "Ci sono due priorità per ADL"
L'edizione odierna de Il Mattino accende i riflettori sul Napoli e sul clima che si respira a Castel Volturno. Antonio Conte appare concentrato, quasi granitico, ma allo stesso tempo attraversato da momenti di nervosismo che tradiscono la fatica delle ultime settimane. Una stanchezza soprattutto mentale, fatta di tensioni accumulate, arrabbiature e pressioni che, come sempre, accompagnano la panchina del Napoli.
Le aspettative attorno al progetto tecnico restano altissime. Conte lo sa e ne porta il peso quotidianamente, consapevole che ogni scelta, ogni gesto, ogni parola, viene letta come un segnale. In queste ore si avverte l’elettricità tipica dei momenti decisivi, quelli in cui serve lucidità ma anche un surplus di carattere. Sul tavolo del presidente restano due obiettivi chiari, ritenuti pienamente alla portata: centrare i playoff di Champions e chiudere il campionato entro le prime quattro posizioni.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
