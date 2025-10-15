Conte studia la formazione per il Torino: quattro ballottaggi aperti

vedi letture

Il Napoli di Antonio Conte si avvicina alla trasferta di Torino con più di un dubbio di formazione e con quattro ballottaggi aperti secondo quando scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il primo riguarda la porta, dove si gioca una maglia tra Milinkovic-Savic e Meret. Nelle ultime due gare ha giocato il serbo, e secondo la rosea resta lui il favorito anche per sabato sera.

In difesa le certezze si chiamano Di Lorenzo e Juan Jesus, ma il tecnico dovrà sciogliere altri due nodi: il primo tra Beukema e Marianucci, il secondo tra Spinazzola e Olivera. Al centro sembra avanti l’olandese, anche se Conte valuterà con attenzione la situazione in ottica Champions, dove Marianucci non è inserito in lista e potrebbe quindi rappresentare una risorsa da gestire esclusivamente in campionato. A sinistra invece Spinazzola appare favorito, mentre Buongiorno dovrebbe partire dalla panchina.

A centrocampo spazio a Gilmour, pronto a rilevare l'infortunato Lobotka in cabina di regia. In avanti l’ultimo nodo riguarda Politano, che potrebbe essere convocato dopo l’infortunio ma resta in dubbio: solo se darà garanzie fisiche sufficienti sarà titolare. In caso contrario, Conte valuta le alternative Neres ed Elmas, entrambi candidati a una maglia dal primo minuto in caso di forfait dell'ex Sassuolo e Inter.