Conte teneva alla Coppa Italia più dell'anno scorso: il gesto che lo testimonia

Il Napoli pensa già alla Juventus, ma il successo in Coppa Italia ha sicuramente fdatto felice Antonio Conte, che stacca così il pass per i quarti, cinque anni dopo l'ultima volta. Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Social e Radio avevano registrato in giornata gli umori della piazza che erano più preoccupati per la partita con la juventus che per quella di ieri sera.

C'era il terrore di altri infortunati. Per cui quando Antonio Conte, nel secondo tempo, ha chiamato arrivano i nostri e ha messo in campo Neres, McTominay, Hojlund, Buongiorno e Lang è sembrato che si mettesse a rischio furto l'argenteria di famiglia. Conte invece aveva letto la mossa offensivista di Pisacane che aveva cambiato tutto l'attacco e ha accettato la sfida. Non voleva uscire".