La mossa di Spalletti per sorprendere il Napoli: un '9' alla Totti al Maradona

L’infortunio di Vlahovic e le prove poco convincenti da centravanti di Openda e David spingono Luciano Spalletti a valutare una soluzione innovativa: Kenan Yildiz falso nove. Tuttosport sottolinea come la scelta sia dettata anche dalle caratteristiche del prossimo avversario, il Napoli di Conte, estremamente efficace nel neutralizzare gli attaccanti centrali: da Gimenez a Lautaro, fino a Lookman e Soulé, tutti rimasti a secco.

L’idea ricalca quanto Spalletti fece alla Roma con Totti, quando gli infortuni in avanti portarono all’intuizione del dieci al centro dell’attacco. Il tecnico sta lavorando su una versione più libera e imprevedibile di Yildiz, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo. Contro il Napoli, dall’inizio o a gara in corso, il turco potrebbe diventare il fulcro per favorire gli inserimenti di Conceição e di uno tra Openda e McKennie.