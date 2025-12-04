Conte voleva risposte dalle seconde linee: un azzurro più di tutti l'ha convinto

Conte voleva risposte dalle seconde linee: un azzurro più di tutti l'ha convintoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:40Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

In Coppa Italia Antonio Conte ha rivoluzionato il Napoli, effettuando ben otto cambi rispetto alla sfida di campionato con la Roma. Una scelta mirata, come sottolinea Tuttosport, per testare le seconde linee e verificare la profondità della rosa in un momento cruciale della stagione.

Tra le risposte più significative è emersa quella di Antonio Vergara, protagonista di una prova convincente che ha attirato l’attenzione dello staff tecnico. Un segnale importante per Conte, che continua a cercare soluzioni affidabili oltre ai titolarissimi.